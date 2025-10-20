- Der ukrainische Präsident Wolodmir Selenski hat die EU am Gipfeltreffen in Brüssel darum gebeten, seinem Land Waffen mit grösserer Reichweite zu liefern. Zudem brauche die Ukraine nächstes Jahr bereits Reparationsdarlehen.
- Die EU-Länder haben formell das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Russland droht für den Fall einer «direkten Konfiszierung» seines eingefrorenen Vermögens.
- Litauen hat eine Luftraumverletzung durch zwei russische Flugzeuge gemeldet.
Themen in diesem Newsticker
- Costa: EU deckt Finanzbedarf der Ukraine in nächsten zwei Jahren
- Litauen: Zwei russische Flugzeuge kurzzeitig in Nato-Luftraum
- Kremlchef Putin geht von Verlegung des Treffens mit Trump aus
- Putin kritisiert US-Sanktionen und warnt vor Tomahawk-Lieferung
- Selenski: Brauchen bereits im Jahr 2026 Reparationsdarlehen
- Putin: US-Sanktionen schädigen Wirtschaft nicht signifikant
- Grossbritannien will mit Deutschland russische U-Boote «jagen»
- Russland und Ukraine tauschen Leichen von Soldaten aus
- Seco: Schweiz befindet noch über Sanktionspaket
- US-Sanktionen gegen Russland treiben Ölpreis weiter in die Höhe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF