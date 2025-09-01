 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Massive russische Angriffe auf Kiew und weitere Städte

  • Ex-Berater von Putin über die Obsession des Kreml-Chefs
  • Russische Luftangriffe auf Ukraine – Opfer in Kiew gemeldet
  • Herausgeputztes Moskau ist kein Zufall – Der Kreml will ablenken
  • Starke Flugabwehr bleibt für Selenski Priorität
  • Russland meldet Drohnenangriff auf AKW Saporischschja
  • Selenski: Fast 60 Prozent der Waffen aus heimischer Produktion
  • Kiew: Offensichtlich neue russische Angriffstaktik bei Pokrowsk
  • Russische Drohnen über Kiew
  • Bundeswehr verlegt Fahrzeuge für Übung nach Litauen
  • Tote nach Drohnenangriffen in russischem Grenzgebiet

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 06.09.2025, 19:30 Uhr

