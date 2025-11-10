- Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko vermeldet zahlreiche Verletzte und massive Schäden.
- Nach den nächtlichen russischen Angriffen kam es zu Stromausfällen in den Regionen Kiew, Odessa und Donezk. Das Energieministerium berichtete von gezielten Angriffen auf Energieanlagen.
- Die Ukraine bekommt von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro ausgezahlt.
Themen in diesem Newsticker
- EU arbeitet an 20. Paket mit Russland-Sanktionen
- Selenski: Sechs Tote in Kiew bei russischen Angriffen
- Merz drängt EU zur Nutzung russischen Staatsvermögens für Ukraine
- Kallas: Hybride Bedrohungen nicht als neue Normalität akzeptieren
- Berlin beteiligt sich an Paket von US-Waffen für Ukraine
- Russland wirft Ukraine versuchten AKW-Beschuss vor
- Macron empfängt Wolodimir Selenski in Paris
- Drohnentrümmer treffen Terminal im Hafen von Novorossiisk
- FSB meldet Vereitelung eines Mordplans in Moskau
- Stromausfälle nach russischen Angriffen in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
