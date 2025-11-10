 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Massive russische Luftangriffe auf Kiew – sechs Tote

  • EU arbeitet an 20. Paket mit Russland-Sanktionen
  • Selenski: Sechs Tote in Kiew bei russischen Angriffen
  • Merz drängt EU zur Nutzung russischen Staatsvermögens für Ukraine
  • Kallas: Hybride Bedrohungen nicht als neue Normalität akzeptieren
  • Berlin beteiligt sich an Paket von US-Waffen für Ukraine
  • Russland wirft Ukraine versuchten AKW-Beschuss vor
  • Macron empfängt Wolodimir Selenski in Paris
  • Drohnentrümmer treffen Terminal im Hafen von Novorossiisk
  • FSB meldet Vereitelung eines Mordplans in Moskau
  • Stromausfälle nach russischen Angriffen in der Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 12.11.2025, 21:50 Uhr

