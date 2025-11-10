- Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Freitag erneut aus der Luft angegriffen. Kiew meldet sieben Tote, zahlreiche Verletzte und massive Schäden.
- Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf das ostukrainische Gebiet Dnipro ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.
- Die Ukraine bekommt von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro ausgezahlt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin nutzt auch die Indigenen für seine Zwecke
- Ukrainische Medien: Antrag auf Festnahme in Korruptionsfall
- Russland: Dorf in Saporischschja eingenommen
- Ukraine: Schwere Drohnenangriffe in Dnipro
- Ukraine greift Ölraffinerie in Russlands Saratow-Region an
- Stromleitung zum AKW Saporischschja abgeschaltet
- Ukraine startet Masseproduktion von Luftabwehrdrohnen
- Kiew: Russland setzt bis zu 250 Gleitbomben pro Tag ein
- Pistorius: Putin macht Winter für Ukraine möglichst unerträglich
- EU arbeitet am 20. Paket mit Russland-Sanktionen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF