- Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko vermeldet zahlreiche Verletzte und massive Schäden.
- Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski aufgefordert, «die Korruptionsbekämpfung und weitere Reformen» voranzutreiben.
- Die Ukraine bekommt von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro ausgezahlt.
Themen in diesem Newsticker
- Russland fängt 216 ukrainische Drohnen ab
- Kiew greift russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk an
- Massiver Angriff auf Kiew
- Kiew will nach Korruptionsskandal alle Staatskonzerne überprüfen
- Merz: Junge Ukrainer werden in ihrer Heimat gebraucht
- EU-Finanzminister: Russische Gelder beste Lösung für Ukrainehilfe
- Kreml: Verhandlungsposition der Ukraine wird sich verschlechtern
- Ukraine: Drei Tote nach russischem Drohnenangriff
- Ukraine meldet Angriffe auf russische Ölanlagen
- Merz fordert Vorantreibung der Korruptionsbekämpfung
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF