Krieg in der Ukraine Massive russische Luftangriffe auf Kiew – Tote und Verletzte

  • Russland fängt 216 ukrainische Drohnen ab
  • Kiew greift russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk an
  • Massiver Angriff auf Kiew
  • Kiew will nach Korruptionsskandal alle Staatskonzerne überprüfen
  • Merz: Junge Ukrainer werden in ihrer Heimat gebraucht
  • EU-Finanzminister: Russische Gelder beste Lösung für Ukrainehilfe
  • Kreml: Verhandlungsposition der Ukraine wird sich verschlechtern
  • Ukraine: Drei Tote nach russischem Drohnenangriff
  • Ukraine meldet Angriffe auf russische Ölanlagen
  • Merz fordert Vorantreibung der Korruptionsbekämpfung

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 12.11.2025, 21:50 Uhr

