- In der Nacht auf Sonntag führte Russland einen grossen Luftangriff auf die Ukraine durch. Präsident Selenski spricht von 500 Drohnen und 50 Raketen.
- Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Bahnhof Schostka in der Region Sumy sind am Samstag mindestens 30 Menschen verletzt worden. In einem zerstörten Bahnwagen wurde ein 71-jähriger Mann tot aufgefunden.
- Im ukrainischen Gebiet Tschernihiw sind mehrere Energieanlagen durch russische Angriffe beschädigt worden. Russland meldet, dass bei St. Petersburg in einer Raffinerie eine ukrainische Drohne einen Brand ausgelöst hat.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russen feuerten 500 Drohnen und 50 Raketen ab
- Russische Luftangriffe: Tote und Verletzte in Lwiw
- Drohnenangriffe: Luftalarm in der gesamten Ukraine
- Polen versetzt Luftabwehrsysteme in höchste Alarmbereitschaft
- Ukraine meldet russische Drohnenangriffe in der Nacht
- Ein Toter und 30 Verletzte bei russischem Drohnenangriff
- Gegenseitige Angriffe auf Energiewerke
- IAEA-Aufruf zur Stromversorgung des AKWs Saporischja
- Französischer Journalist in der Ukraine von Drohne getötet
- USA nehmen russische Provokationen in dänischen Gewässern ernst
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF