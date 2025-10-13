- US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine einem Medienbericht zufolge gedrängt, die Bedingungen Russlands für eine Beendigung des Krieges zu akzeptieren – sich damit aber nicht durchgesetzt.
- Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mindestens zwei Menschen infolge russischer Angriffe getötet worden.
- Die russische Luftwaffe hat am Samstagabend mehrere Angriffe gegen ukrainische Städte geflogen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russischer Angriff auf Kohlegrube in Region Dnipropetrowsk
- Medien: Trump drängte Selenski, Putins Bedingungen zu akzeptieren
- Selenski: Russland ist mit Gesprächen nicht zu stoppen
- Tote und Verletzte durch russische Angriffe in Region Donezk
- Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort
- Russische Luftangriffe gegen ukrainische Städte
- Österreich beendet Widerstand gegen Russland-Sanktionen
- Das Leben an der ukrainischen Front
- Angriffe auf Energieversorgung der Ukraine
- Reparaturarbeiten am AKW Saporischja können beginnen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF