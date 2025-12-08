- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll am Wochenende Wolodimir Selenski und europäische Vertreter in Berlin treffen. Das bestätigte ein Sprecher des Weissen Hauses mehreren Medien.
- Die EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein: Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln zu verbieten.
- Die russische Zentralbank verklagt den belgischen Finanzdienstleister Euroclear vor einem Moskauer Gericht. Grund: sie könne nicht über deren Vermögen verfügen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF