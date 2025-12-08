 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Medien: USA und Ukraine wollen in Berlin über Frieden beraten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Belarus lässt im Zuge der Annäherung an die USA Gefangene frei
  • USA wollen offenbar Sanktionen auf belarussisches Kali aufheben
  • Babis lehnt Garantien für Finanzierung der Ukraine ab
  • Selenski fordert mehr Unterstützung gegen russische Angriffe
  • Erdogan: «Frieden ist nicht mehr fern»
  • AKW Saporischja verliert erneut externen Stromanschluss
  • Beratergespräche zu Ukraine-Waffenstillstand in Berlin
  • Russischer Angriff verursacht landesweite Stromausfälle
  • Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Saratow
  • Kim Jong-un feiert Rückkehr von Soldaten aus Ukraine-Krieg

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 10.12.25, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)