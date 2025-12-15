- Bundeskanzler Friedrich Merz beschwört die EU-Partner, dem Plan der EU zuzustimmen, das in der EU eingefrorene russische Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine einzusetzen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird am EU-Gipfeltreffen am Donnerstag in Brüssel teilnehmen. Es geht um die Entscheidung, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zugunsten der Ukraine einzusetzen.
- Der Kreml deutet trotz seiner grundsätzlichen Ablehnung einer Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine Verhandlungsbereitschaft an.
Themen in diesem Newsticker
- Giorgia Meloni warnt vor Risiken bei russischem Staatsvermögen
- Friedrich Merz fordert von EU-Gipfel klares Signal an Putin
- Selenski nimmt persönlich an EU-Gipfel teil
- Russland: Kontrollieren Kupjansk nach wie vor
- Putin siegesgewiss und lobt russische Armee und Rüstungsindustrie
- Ultimatum für Abramowitsch für den Verkaufserlös des FC Chelsea
- Orbán übermittelt kurz vor EU-Gipfel Drohungen aus Moskau
- 26 Verletzte nach russischem Angriff in Saporischja
- EU will bis 2027 kein russisches Gas mehr importieren
- Bernmobil schenkt Ukraine sechs Busse
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF