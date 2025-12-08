- Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mit US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer telefonisch zur Lage in der Ukraine beraten.
- Selenski ist nach eigenen Angaben bereit für Wahlen. Zuerst müsse aber die Sicherheit gewährleistet sein. Er reagiert damit auf Kritik von US-Präsident Trump.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben mit Selenski über den US-«Friedensplan» beraten. Die besprochenen Friedensvorschläge sollen nun den USA vorgestellt werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski kündigt neues Treffen der Ukraine-Unterstützer an
- Merz, Macron und Starmer telefonieren mit Trump
- Europas erster Schritt zu eigenständiger Satellitenüberwachung
- Litauen rüstet auf mit Haubitzen aus Frankreich
- EZB-Chefin zu EU-Vorschlag über russische Vermögen
- Kreml erfreut über Trumps und Selenskis Aussagen
- Ukraine setzt Frachter wegen illegalen Anlaufs der Krim fest
- Ukraine: Russische Drohnen treffen Gasinfrastruktur in Odessa
- Warschau bietet an: MiG-Lieferung im Tausch gegen Drohnen-Wissen
- Studie: Europa kann Ausfall von US-Hilfen nicht ausgleichen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF