- Friedrich Merz schlägt in einem Brief an die EU-Spitzen einen Sonderstatus für die Ukraine vor. Auch soll die Beistandsklausel gelten. Dies im Hinblick auf die von den USA geplanten Friedensverhandlungen.
- Zwischen Russland und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verschärfen sich die Spannungen. Auslöser sind ukrainischen Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands und die Exklave Kaliningrad.
- Die EU-Kommission hat ein Abkommen für die weitere Finanzhilfe an die Ukraine unterzeichnet. Das Land soll demnach Mitte Juni 3.2 Milliarden Euro bekommen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland liefert Nuklearwaffen nach Belarus für Übungen
- Merz schlägt Sonderstatus für Ukraine in der EU vor
- Verletzte und Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine
- Ukraine will Truppen Richtung Belarus verstärken
- Russland verurteilt Litauens Äusserungen zu Kaliningrad
- Spannungen zwischen Moskau und dem Baltikum nehmen zu
- Polen fasst drei mutmassliche russische Agenten
- Von der Leyen verurteilt russische Drohungen gegen das Baltikum
- Kreml: Treffen Putins mit Trump bei Apec-Gipfel möglich
- Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF