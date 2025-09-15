- Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russlands Präsident Wladimir Putin die gezielte Destabilisierung Deutschlands und Europas vorgeworfen.
- Lettland hat weitere Transportpanzer an die ukrainischen Streitkräfte geliefert, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.
- Nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump kündigt Ursula von der Leyen an, die EU-Kommission werde einen beschleunigten Ausstieg aus Importen von Gas und Öl aus Russland vorschlagen.
Themen in diesem Newsticker
- Europaparlament eröffnet Verbindungsbüro in Kiew
- Bundeskanzler Merz: «Putin sabotiert und spioniert»
- Schweizer Soldaten als Beobachter eines Waffenstillstands
- EU-Parlamentspräsidentin ist auf Besuch in Kiew
- Lettischer Staatssicherheitsdienst nimmt mutmasslichen Spion fest
- Russland: Eigenes Satellitensystem soll in Kürze starten
- Stromausfälle durch russischen Drohnengriff in Kirowohrad
- Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
- Videoansprache von Selenski: «Es geht um alle»
- Litauen: Unterricht im Fliegen von Drohnen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF