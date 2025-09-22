- Während der Nacht gingen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Die Ukraine sei mit rund 600 Drohnen und 48 Raketen angegriffen worden, so das ukrainische Militär.
- Über dänischen Militärbasen sind letzte Nacht wieder Drohnen gesichtet worden. Zur Sicherheit wird ab Montag der ganze dänische Luftraum für zivile Drohnen gesperrt.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF