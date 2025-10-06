- Nach Stromausfällen durch russische Luftangriffe ist für mehr als 725'000 Haushalte die Stromversorgung wiederhergestellt worden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde über die «faire Verwendung» eingefrorener russischer Vermögenswerte beraten.
- Die baltischen Staaten bereiten sich mit Plänen für die Evakuierung Hunderttausender Menschen auf einen möglichen russischen Truppenaufmarsch oder Angriff vor.
Themen in diesem Newsticker
- Aussenminister Estlands: Europas Luftraum bleibt russisches Ziel
- Auch Haushalte in Odessa haben wieder Strom
- Ukraine: Nächtliche Angriffe mit 78 russischen Drohnen
- Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff in Tschernihiw
- Selenski: Über 700'000 Haushalte wieder mit Strom versorgt
- Merz spricht mit Selenski: Wollen Druck auf Moskau erhöhen
- Melania Trump verkündet Rückkehr ukrainischer Kinder
- Polen: Zunahme bei Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur
- Polen bietet Ukraine Hilfe nach Angriff auf Energieanlagen an
- Selenski spricht mit EZB über eingefrorenes russisches Vermögen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF