- Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Eurofighter-Kampfflugzeuge auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren.
- Zudem will Deutschland zehn Milliarden Euro in den Bau von Drohnen investieren als Schutzwall gegen Osten. Das kündigte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel an.
- In der Südukraine ist eine Fahrzeugkolonne der UNO mit Hilfslieferungen nach Angaben der Organisation von russischer Seite beschossen worden.
- Deutschland: Weitere Militärhilfen von zwei Milliarden Euro
- Nato arbeitet mit der EU an einem Drohnen-Schutzwall
- Deutschland will Kampfjets an die Nato-Ostflanke schicken
- Selenski stellt Odessa unter Militärverwaltung
- Belgien und die Niederlande: Abkommen über Raketenabwehrsystem
- Ostukrainische Ortschaften evakuiert
- Nato hofft auf mehr Geld für US-Waffen an die Ukraine
- Trump fordert von Putin Beendigung des Krieges
- Nato berät nach Luftraumverletzungen über bessere Abschreckung
- Selenski bürgert Bürgermeister von Odessa aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF