 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Nato berät Anfang Woche über russische Luftraumverletzungen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine greift Ölraffinerien in Russland an
  • Nato-Konsultationen nach Luftraumverletzung in Estland
  • Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
  • Polen meldet Ende von Einsatz zur Luftraumsicherung
  • Polen lässt Kampfflugzeuge aufsteigen – Luftalarm in der Ukraine
  • Selenski für neue EU-Sanktionen gegen Russland
  • Russland bestreitet Luftraum-Verletzung über Estland
  • Nato wird kommende Woche über Luftraumverletzungen beraten
  • Selenski: Russland weitet Destabilisierung auf neue Länder aus
  • Russische Jets verletzen Sicherheitszone über Bohrplattform

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Rendez-vous, 16.09.2025, 12:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)