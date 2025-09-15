- Die Nato-Länder kommen nach der von Estland gemeldeten Luftraumverletzung durch russische Kampfjets Anfang nächster Woche zu Beratungen zusammen.
- Drei russische MiG-31-Kampfjets sind nach Angaben der estnischen Regierung am Freitag in den Luftraum des baltischen Landes und Nato-Mitglieds eingedrungen. Russland bestreitet eine Luftraumverletzung.
- Zwei russische Kampfjets haben nach Angaben des polnischen Grenzschutzes die Sicherheitszone einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee verletzt.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine greift Ölraffinerien in Russland an
- Nato-Konsultationen nach Luftraumverletzung in Estland
- Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
- Polen meldet Ende von Einsatz zur Luftraumsicherung
- Polen lässt Kampfflugzeuge aufsteigen – Luftalarm in der Ukraine
- Selenski für neue EU-Sanktionen gegen Russland
- Russland bestreitet Luftraum-Verletzung über Estland
- Nato wird kommende Woche über Luftraumverletzungen beraten
- Selenski: Russland weitet Destabilisierung auf neue Länder aus
- Russische Jets verletzen Sicherheitszone über Bohrplattform
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
