- Nato-Chef Mark Rutte warnt vor zunehmenden Sicherheitsrisiken für europäische Bündnisstaaten, sollte die Hilfe für Kiew nachlassen.
- Die neue tschechische Regierung, rund um den Regierungschef Andrej Babiš, will das Granaten-Projekt für die Ukraine prüfen.
- Die EU-Kommission stellt der Ukraine 2.3 Milliarden Euro zur Unterstützung ihrer Finanzen und öffentlichen Verwaltung zur Verfügung.
- Ein ranghoher General der russischen Armee wurde bei einer Explosion einer Autobombe in Moskau getötet. Russland vermutet die Ukraine hinter dem Attentat.
Themen in diesem Newsticker
- Polens Luftwaffe in verschärfter Alarmbereitschaft
- Nach eigenen Angaben: erneute russische Luftangriffe auf Kiew
- Nato-Chef warnt: Europas Sicherheit hängt an Ukraine
- Tschechiens neue Regierung prüft das Granaten-Projekt
- Donald Trump: Gespräche über Ukraine-Krieg verlaufen «in Ordnung»
- Selenski erwartet massive russische Angriffe an Weihnachten
- Glaubt Putin wirklich an einen europäischen Angriff?
- Selenski zeigt sich zufrieden mit dem Stand der Verhandlungen
- EU sanktioniert zwei Mitglieder der russischen Justiz
- Russland: «langsame Fortschritte» bei Verhandlungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF