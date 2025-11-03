- Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte laut einem Medienbericht, dass Putin wissen müsse, dass ein nuklearer Krieg niemals gewonnen und niemals geführt werden dürfe.
- In Sachen US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne hat Trump anscheinend für Ungarn eine Ausnahme gemacht. Eine offizielle Bestätigung des Weissen Hauses steht noch aus.
- Die Ukraine verstärkt ihre Angriffe auf russische Truppen um die Stadt Dobropillia im Osten des Landes. Ziel sei es, die Streitkräfte in der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk zu entlasten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainischer Offizier wegen tödlicher Soldatenfeier beschuldigt
- ORF-Journalist in der Ukraine von Drohne attackiert
- Nato-Generalsekretär will nukleare Fähigkeiten stärker betonen
- Selenski: 450 Drohnen und 45 Raketen aus Russland auf Ukraine
- Russisches Öl für Ungarn? USA machen wohl einjährige Ausnahme
- Selenski: Werden Russen kein Öl nach Europa verkaufen lassen
- Trump hält an Budapest für mögliches Treffen mit Putin fest
- Trump prüft Ausnahmeregelung für Ungarn bei Russland-Öl
- Chodorkowski kritisiert Sanktionen der EU
- Tote und Verletzte durch Beschuss im Gebiet Cherson
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF