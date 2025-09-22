- In Riga sind die Nato-Generalstabschefs nach den Luftraumverletzungen durch Russland zu Beratungen zusammengekommen.
- Der Kreml hat die von der Nato zur Schau gestellte Bereitschaft kritisiert, bei einer Luftraumverletzung gegebenenfalls russische Flugzeuge abzuschiessen.
- Die Ukraine setzt ihre systematischen Attacken auf die russische Ölindustrie fort.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: drei ukrainische Ortschaften eingenommen
- Wieder unbekannte Drohnen über Dänemark
- Paralympisches Komitee entscheidet anders als das IOC
- Nato-Generalstabschefs treffen sich in Riga
- Ukraine greift Ölpumpstation in Tschuwasien an
- Selenski über Drohnenvorfälle an der Grenze zu Ungarn
- Polen verschärft Aufenthaltsrecht für Ukrainer
- WSJ: Trump offen für Einsatz von US-Langstreckenwaffen in Ukraine
- Russlandfreundliche Partei von Wahl in Moldau ausgeschlossen
- Merz: Trump-Rede gibt etwas Anlass zur Hoffnung
