- Die Nato beginnt zum Schutz ihrer Ostflanke mit dem Militäreinsatz «Eastern Sentry». Dies, weil Russland den Luftraum des Nato-Bündnisgebietes mutmasslich vorsätzlich mehrmals verletzt hat.
- Russland und Belarus haben ihre gemeinsame Militärübung «Sapad-2025» begonnen.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Verletzung des Nato-Luftraums: Dänemark rüstet auf
- Nato plant zum Schutz der Ostflanke den Einsatz «Eastern Sentry»
- Deutschland: Weniger Visa für russische Staatsangehörige
- EU-Staaten: Sanktionen gegen Einzelpersonen verlängert
- BR: Wiederaufbau-Vorlage in der Vernehmlassung
- Polen: Die russischen Drohnen waren kein Versehen
- Nato informiert um 17 Uhr über Reaktion auf Luftraumverletzung
- Verstärkte deutsche Luftraumüberwachung in Polen bereits begonnen
- Auch Deutschland bestellt den russischen Botschafter ein
- Russlands Pazifikflotte startet Manöver in der Arktis
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF