- Nato-Generalsekretär Mark Rutte pflichtet den Worten Donald Trumps bei, im Notfall russische Flugobjekte abzuschiessen, wenn diese in Nato-Luftraum eindringen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat für den Fall einer Fortsetzung des Krieges durch Russland mit Angriffen auf den Kreml gedroht.
- US-Präsident Donald Trump fordert von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan den vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Lawrow wirft Nato und EU Beteiligung am Ukraine-Krieg vor
- Trump drängt Erdogan zu Verzicht auf russische Energie
- OSZE-Bericht regt breitere Ermittlungen gegen Moskau an
- Nato: Russische Flugobjekte abschiessen – «wenn es notwendig ist»
- Russland verlängert Exportverbot für Benzin bis Jahresende
- Rumänien vereinfacht Abschuss bei Luftraumverletzung
- Tote durch russische Angriffe in Gebieten Donezk und Cherson
- Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
- Selenski nach Kriegsende zur Aufgabe von Präsidentenamt bereit
- Selenski droht mit Angriff auf den Kreml
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF