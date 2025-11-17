 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine «Nein»: Die Ukraine hält Gebietsabtretungen für indiskutabel

Themen in diesem Newsticker

  • Kreml: Offen für Verhandlungen, aber noch kein Plan erhalten
  • EU in US-Friedensverhandlungen zur Ukraine eingebunden
  • EU bekräftigt Hilfe für Ukraine und Sanktionen gegen Russland
  • Ukraine lehnt Grenzverschiebungen im US-Friedensplan ab
  • Polen fordert Auslieferung verdächtigter Ukrainer aus Belarus
  • Merz nimmt an Beratungen zu US-Russland-Friedensplan teil
  • US-Friedensplan: Schlechte Nachricht für Teile der Börse
  • EU knüpft Unterstützung für US-Friedensplan an Bedingungen
  • Johann Wadephul äussert sich zurückhaltend zu US-Friedensplan
  • Ukraine fordert Respekt für eigene Position bei Friedensplänen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

10vor10, 20.11.2025, 21:50 Uhr

