- Der US-Friedensplan-Plan sieht Sicherheitsgarantien, wirtschaftliche Unterstützung, die Anerkennung der aktuellen Frontlinien vor. Ein Nato-Beitritt wird nicht mehr ausgeschlossen.
- Die Verhandlungen stocken. Laut dem stellvertretenden russischen Aussenminister bleiben die Hauptfragen ungelöst, in einigen Bereichen wurden jedoch Fortschritte erzielt.
- Im Norden der Region Donezk hat sich das ukrainische Militär aus der Stadt Siwersk zurückgezogen. Im Gebiet tobten weiterhin heftige Kämpfe.
