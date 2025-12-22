 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Neuer US-Friedensplan mit 20 Punkten vorgestellt

  • Russland prüft US-Vorschläge zu Friedensabkommen
  • Selenski fordert Treffen mit Trump zu Friedensplan
  • Russische Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur
  • Konsens zwischen USA und Ukraine, offene Fragen bleiben
  • Das sind die 20 Punkte des neuen US-Friedensplans für die Ukraine
  • US-Friedensplan sieht eingefrorene Frontlinien vor
  • US-Friedensplan ohne Verzicht auf Nato-Beitritt der Ukraine
  • Streit um Saporischja im US-Friedensplan
  • Selenski kündigt Präsidentschaftswahl nach Friedensabkommen an
  • Selenski fordert Gipfeltreffen zu territorialen Streitfragen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 22.12.25, 19:30 Uhr

