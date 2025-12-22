- US-Präsident Donald Trump spricht von einem «fantastischen Treffen» mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski. Man sei einem russisch-ukrainischen Abkommen nach viel näher gekommen.
- Vor seinem Treffen mit Trump hat Selenski die Unterstützer in EU und Nato zu mehr Druck auf Russland für eine Lösung im Krieg aufgerufen.
- Derweil droht Russland mit einer Fortsetzung des Krieges.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF