- Die Regierungschefs Ungarns, Tschechiens und der Slowakei wollen vor EU-Gipfeln gemeinsame Linien gegen Ukraine-Unterstützung abstimmen. Kritiker fürchten eine Blockade wichtiger EU-Hilfen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski lehnt Friedensgespräche in Russland oder Belarus ab und fordert schärfere US-Sanktionen.
- Nach dem Eindringen einzelner russischer Truppeneinheiten hat die Ukraine ihre Stellungen in der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten des Landes verstärkt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
