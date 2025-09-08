- Russland hat bei Drohnenangriffen auf die Ukraine mehrfach den polnischen Luftraum verletzt.
- Erstmals wurden russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen, wie Ministerpräsident Tusk bestätigte. Die Lage sei «ernst».
- Gemäss der EU gibt es Anzeichen für ein planmässiges Vorgehen Moskaus in Polen.
- Polen hat laut Tusk wegen der möglichen Bedrohung Nato-Konsultationen beantragt.
Themen in diesem Newsticker
- Trümmerteile abgeschossener Drohnen in Polen gefunden
- Polen stellt Antrag auf Nato-Beratungen
- EU sichert Polen Solidarität zu und fordert mehr Sanktionen
- EU-Aussenbeauftragte: Drohnen in Polens Luftraum waren Absicht
- Selenski: «Ein gefährlicher Präzedenzfall für Europa»
- Tusk spricht von russischen Drohnen
- Polen meldet Ende der militärischen Operation
- Luftraum über Flughafen in Warschau wieder geöffnet
- Tusk hat die Nato informiert und beruft Krisensitzung ein
- Polnische Armee: «Akt der Aggression» durch Drohnen
