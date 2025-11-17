- Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich.
- Nach einem neuen Abkommen zwischen Frankreich und der Ukraine will die Ukraine 100 Rafale-Kampfjets erwerben.
- Durch einen russischen Luftangriff auf den ukrainischen Donauhafen Ismajil ist ein Brand auf einem türkischen Tankschiff für Flüssigerdgas (LNG) ausgebrochen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Polen: Russlands Geheimdienst steckt hinter Anschlag auf Zuglinie
- Kreml: Russland nimmt nicht an Gesprächen in Istanbul teil
- Ukrainische Energiefirma importiert erstmals US-LNG via Litauen
- Selenski reist am Mittwoch in die Türkei
- Ukrainisches Mediengebäude durch russischen Angriff beschädigt
- EU-Kommission: Kiew benötigt 2026 rund 70 Milliarden Euro
- Polen meldet Sabotage bei Bahnstrecke Richtung Ukraine
- Russischer Angriff auf Ukraine trifft türkischen LNG-Tanker
- Russisches Geld für Kiew: Diskussion auf der Zielgeraden
- Selenski: Künftig Rafale-Produktion in der Ukraine möglich
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF