- In Polen sind wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine Kampfjets in die Luft gestiegen.
- Rumänien hat laut Verteidigungsministerium wegen einer Drohne im Luftraum des Landes Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden.
- US-Präsident Donald Trump ist bereit zu US-Sanktionen gegen Russland, wenn alle Nato-Staaten den Kauf von russischem Öl einstellten und China mit hohen Zöllen belegen.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio: Eindringen russischer Drohnen in Polen ist inakzeptabel
- Rumänisches Verteidigungsministerium: Drohne war in Luftraum
- Gefahr von Drohnen: Polen schickt Abfangjäger in die Luft
- Russland meldet Einnahme von Dorf in Südostukraine
- Harry besucht Unabhängigkeitsplatz
- Trump: Nato-Staaten sollen kein russisches Öl mehr kaufen
- Kampfjets mit Hyperschallraketen fliegen über Barentssee
- Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk
- UNO-Botschafterin: «USA stehen an der Seite der Nato-Verbündeten»
- Drohnen in polnischem Luftraum: UNO-Sicherheitsrat tagt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF