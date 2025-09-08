 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Rumänien bestätigt russische Herkunft der Drohne

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Selenski hebt Wert von Drohnen hervor
  • Drohne über Rumänien stammt definitiv aus Russland
  • Russische Züge entgleist: Ukrainische Sabotage
  • Kampf gegen Drohnen: Kiew will Mobilfunk einschränken
  • Republikaner erhöhen Druck auf Trump bei Russland-Sanktionen
  • Russische Drohnen in Polen haben «keine Auswirkungen» auf Schweiz
  • Ukraine warnt vor steigenden Kosten im Krieg gegen Russland
  • Russland: Raffinerie im Norden von ukrainischer Drohne getroffen
  • Baerbock hält Lösung mit UNO-Blauhelmtruppen für denkbar
  • Selenski: «Keine Ausreden mehr» bei Sanktionen gegen Russland

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 13.9.2025, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)