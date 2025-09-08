- Das Verteidigungsministerium Rumäniens bestätigt, dass die am Samstag gesichtete Drohne aus Russland stammt.
- Die Ukraine erwägt wegen der fortwährenden russischen Drohnenangriffe eine Drosselung ihres Mobilfunknetzes.
- In Polen und Rumänien sind am Samstag wegen Drohnen in den jeweiligen Lufträumen Kampfjets in die Luft gestiegen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski hebt Wert von Drohnen hervor
- Drohne über Rumänien stammt definitiv aus Russland
- Russische Züge entgleist: Ukrainische Sabotage
- Kampf gegen Drohnen: Kiew will Mobilfunk einschränken
- Republikaner erhöhen Druck auf Trump bei Russland-Sanktionen
- Russische Drohnen in Polen haben «keine Auswirkungen» auf Schweiz
- Ukraine warnt vor steigenden Kosten im Krieg gegen Russland
- Russland: Raffinerie im Norden von ukrainischer Drohne getroffen
- Baerbock hält Lösung mit UNO-Blauhelmtruppen für denkbar
- Selenski: «Keine Ausreden mehr» bei Sanktionen gegen Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF