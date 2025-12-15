- Europäische und ukrainische Anpassungen am US-Vorschlag erhöhen laut Putins aussenpolitischem Berater nicht die Chancen auf einen langfristigen Frieden.
- Bei den Verhandlungen in Florida zur Beendigung des Ukraine-Kriegs will die US-Regierung die nationalen Sicherheitsberater der Ukraine und Russlands wieder an einen Tisch zusammenführen.
- Wolodimir Selenski schliesst Wahlen in den von Russland besetzten Teilen seines Landes aus.
- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
Themen in diesem Newsticker
- Macron nimmt Gesprächsbereitschaft Putins zur Kenntnis
- Selenski fordert breitere Gespräche mit Europa
- Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Macron
- Russische Truppen verschleppen 50 Dorfbewohner aus Grenzregion
- Russland weist Änderungen an Friedensvorschlägen zurück
- Russischer Unterhändler spricht von konstruktiven Gesprächen
- USA wollen Ukraine und Russland an einen Tisch bringen
- Ölvorräte einer Genfer Firma in der Ukraine bombardiert
- Ukraine und Portugal kooperieren bei Produktion von Seedrohnen
- Selenski prüft US-Vorschlag für Friedensgespräche
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
