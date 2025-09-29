- Die Ukraine fordert Tomahawk-Raketen mit 2500 km Reichweite. US-Präsident Trump könnte erstmals Langstreckenangriffe auf Russland erlauben.
- Die russische Grossstadt Belgorod erlebte nach einem ukrainischen Angriff einen massiven Stromausfall. Tausende Haushalte waren betroffen.
- Der Kreml sieht keine Verhandlungsbereitschaft aus Kiew. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gibt es keine Signale aus Kiew für neue Gespräche.
- Krim rationiert Benzin und friert Preise ein
- Putin lässt 135'000 Soldaten zum Wehrdienst einziehen
- Schweden unterstützt Dänemark mit Drohnenabwehrsystemen
- Wadephul fordert stärkere Vernetzung bei Drohnenabwehr
- Pistorius fordert verstärkte Luftverteidigung der Nato
- Ungarn sperrt Zugang zu ukrainischen Nachrichtenportalen
- Polens Regierungschef: «Dies ist auch unser Krieg»
- Kreml: Tomahawk-Lieferung ändert nichts auf dem Schlachtfeld
- Selenski: Russland scheitert an Destabilisierung Moldaus
- Medwedew warnt Europa abermals vor Eskalation mit Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
