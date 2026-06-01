- Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Letzterer hatte dies vorgeschlagen.
- Eine von der UNO-Atombehörde IAEA ausgehandelte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine beim AKW Saporischja ist in Kraft getreten. Es müssen dringende Reparaturarbeiten durchgeführt werden.
- Eine fehlgeleitete ukrainische Seedrohne ist im rumänischen Hafen Constanta explodiert. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski nach Putins Absage: Russland wählt erneut den Krieg
- IAEA: Russische Soldaten bei Zwischenfall bei AKW verletzt
- EU-Wirtschaftskommissar gegen Lockerung von Russland-Sanktionen
- Putin: Sehe derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenski
- Putin räumt wirtschaftliche Probleme in Russland ein
- Macron, Starmer, Merz und Selenski beraten am Sonntag
- EU: Russlands Krieg wird Bedrohung für osteuropäische EU-Staaten
- Russland und die Ukraine tauschen wieder Kriegsgefangene aus
- Ukraine erhält Kredithilfe von Entwicklungsbank und EU
- Kreml bestätigt: Putin über offenen Brief von Selenski informiert
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF