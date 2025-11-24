- Ein russisches Gericht verurteilte acht Männer zu lebenslanger Haft wegen eines Bombenanschlags auf die Krim-Brücke.
- Selenski ruft zum Durchhalten an der Front auf. Dies sei die Basis für eine starke Verhandlungsposition.
- Trump nimmt Steve Witkoff in Schutz und bezeichnet das veröffentlichte Gespräch als «eine ganz normale Sache». Der US-Gesandte soll Putin im Zusammenhang mit dem «Friedensplan» beraten haben.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
