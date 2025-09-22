- Der russische Präsident Wladimir Putin bietet eine Verlängerung des letzten grossen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA um ein Jahr an. Der sogenannte New-Start-Vertrag begrenzt die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe beider Länder.
- Estland wirft Russland eine Luftraumverletzung vor. Die Nato und der UNO-Sicherheitsrat beraten über mögliche Folgen.
- US-Präsident Donald Trump hat den baltischen Staaten und Polen Beistand zugesagt, falls Russland weiter eskalieren sollte.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- UNO: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
- Putin bietet USA Atomwaffen-Vertrag für ein weiteres Jahr an
- Tusk: Polen wird seinen Luftraum verteidigen
- UNO-Expertin wirft russischen Ärzten Beteiligung an Folter vor
- Moskau weist Vorwurf von Luftraumverletzung über Estland zurück
- Drei Tote bei ukrainischem Angriff auf Badeort auf der Krim
- Tote bei russischem Luftangriff auf die Stadt Saporischja
- UNO-Sicherheitsrat tagt nach russischer Luftraumverletzung
- Moskau meldet Abschuss von 114 ukrainischen Drohnen in der Nacht
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF