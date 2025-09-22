 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Putin will Atomwaffenvertrag mit USA um 12 Monate verlängern

  • UNO: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
  • Putin bietet USA Atomwaffen-Vertrag für ein weiteres Jahr an
  • Tusk: Polen wird seinen Luftraum verteidigen
  • UNO-Expertin wirft russischen Ärzten Beteiligung an Folter vor
  • Moskau weist Vorwurf von Luftraumverletzung über Estland zurück
  • Drei Tote bei ukrainischem Angriff auf Badeort auf der Krim
  • Tote bei russischem Luftangriff auf die Stadt Saporischja
  • UNO-Sicherheitsrat tagt nach russischer Luftraumverletzung
  • Moskau meldet Abschuss von 114 ukrainischen Drohnen in der Nacht
  • Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 20.09.2025, 19:30 Uhr

