- Kremlchef Putin äusserte sich erstmals selbst zu dem Treffen mit den US-Gesandten vom Dienstag und nannte es «nützlich».
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Donnerstag in Florida mit Vertretern aus Kiew sprechen, dies bestätigt das Weisse Haus.
- Die UNO-Generalversammlung fordert mit grosser Mehrheit, dass Russland alle ukrainischen Kinder, die seit Kriegsbeginn gewaltsam verschleppt oder deportiert wurden, unverzüglich und bedingungslos zurückgibt.
Themen in diesem Newsticker
- OSZE soll allfälligen Waffenstillstand in der Ukraine beobachten
- Putin: Treffen mit US-Gesandten «sehr nützlich»
- Türkei fordert Schutz von Energieinfrastruktur im Ukraine-Krieg
- China: Macron wirbt um Chinas Hilfe für Frieden in der Ukraine
- Weisses Haus: Treffen in Florida soll heute stattfinden
- UNO fordert die Rückgabe von ukrainischen Kindern
- Behörden: Toter in Russland, Verletzte in der Ukraine
- Trump zu Verhandlungen mit Russland: «It does take two to tango»
- Staatshaushalt 2026: Erhöhte Mehrwertsteuer in Russland
- Selenski: Bereiten Treffen in den USA vor
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
