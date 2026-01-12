 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Regierungsumbildung in der Ukraine gescheitert

  • Kasachstan bestätigt Drohnenangriff auf zwei Tanker
  • Regierungsumbildung in der Ukraine scheitert
  • Zwei mutmassliche russische Agenten in Deutschland angeklagt
  • Ukraine vergibt Abbaurechte für Lithium an US-nahe Investoren
  • Ukraine: Haben im vergangenen Jahr 23 Luftabwehrsysteme erhalten
  • Russland bestellt polnischen Botschafter ein
  • Russland meldet Grossangriff auf militärisch-industrielle Anlagen
  • Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw
  • Ukraine greift südrussische Stadt Taganrog an
  • Nächtliche Angriffe in Charkiw und Kiew

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

