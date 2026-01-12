- Durch einen schweren russischen Luftangriff sind mindestens vier Menschen in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw getötet worden.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 23 Luftabwehrsysteme mittlerer und grosser Reichweite erhalten.
- Das vergangene Jahr war für die Zivilbevölkerung in der Ukraine das mit den meisten Todesopfern seit Beginn des russischen Grossangriffes im Februar 2022.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kasachstan bestätigt Drohnenangriff auf zwei Tanker
- Regierungsumbildung in der Ukraine scheitert
- Zwei mutmassliche russische Agenten in Deutschland angeklagt
- Ukraine vergibt Abbaurechte für Lithium an US-nahe Investoren
- Ukraine: Haben im vergangenen Jahr 23 Luftabwehrsysteme erhalten
- Russland bestellt polnischen Botschafter ein
- Russland meldet Grossangriff auf militärisch-industrielle Anlagen
- Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw
- Ukraine greift südrussische Stadt Taganrog an
- Nächtliche Angriffe in Charkiw und Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF