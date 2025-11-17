- Am Sonntag trifft sich die Ukraine in Genf mit den USA: Der US-Aussenminister Marco Rubio sowie der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff sind in Genf zu Gesprächen über den «Friedensplan».
- Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge mit Drohnen ein grosses Heizkraftwerk in der Region Moskau angegriffen.
- Laut US-Präsident Trump ist sein «Friedensplan» für die Ukraine doch nicht sein letztes Angebot. Am Freitag hatte er eine Zustimmung bis Donnerstag verlangt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio und Witkoff in Genf für Gespräche über den «Friedensplan»
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Kraftwerk
- Nordische und baltische Staaten sichern Ukraine Hilfe zu
- Ternopil: Zahl der Todesopfer steigt auf 33
- Starmer: Britische und US-Teams werden sich in Genf austauschen
- Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
- Macron: Europäer müssen in Verhandlungen einbezogen werden
- Starmer hofft auf Fortschritte beim Treffen in Genf
- Marco Rubio und Steve Witkoff kommen am Sonntag nach Genf
- Merz: Kriegsende nur mit Zustimmung der Ukraine und Europas
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF