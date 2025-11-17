- Regierungsvertreter aus den USA, Europa und der Ukraine waren am Sonntag nach Genf gereist, um über Möglichkeiten zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu verhandeln.
- Bei den Beratungen ist laut einer gemeinsamen Erklärung der USA und Ukraine ein «überarbeiteter und verfeinerter» Friedensplan erstellt worden.
- US-Aussenminister Marco Rubio berichtete vor Medien von «enormen Fortschritten». Ein fertiger Plan liegt jedoch noch nicht vor.
- Aus europäischer Sicht verlangt der US-Friedensplan der Ukraine viele Zugeständnisse an Russland ab. Mehrere Staaten haben laut Agenturbericht einen Gegenvorschlag vorgelegt.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
