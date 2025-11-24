 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Rubio zieht positive Zwischenbilanz zu Friedensgesprächen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump: «Gute Chance, dass wir einen Deal machen können»
  • Rubio zieht positive Zwischenbilanz bei Friedensgesprächen
  • Rubio: Ukraine soll «nie wieder einen Krieg führen müssen»
  • Selenski telefoniert mit Rutte und von der Leyen
  • Ukraine: Gespräche mit US-Unterhändlern gut angelaufen
  • Papst hofft auf Vermittlerrolle der Türkei im Ukraine-Krieg
  • USA und Ukraine: Gespräche zu Friedensabkommen haben begonnen
  • Selenski beruft Ex-Botschafterin zu Beraterin für Wiederaufbau
  • Türkei: Auch Russland würde von Friedensabkommen profitieren
  • Ölverladehafen und zwei Schiffe der «Schattenflotte» angegriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 30.11.25, 19:30 Uhr

