Krieg in der Ukraine Russische Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur

  • Schwere Schäden durch russischen Angriff auf Gasanlagen
  • Ukraine greift russische Erdölraffinerie an
  • Dänemark: Russland führt hybriden Krieg gegen Dänemark und Westen
  • Orban kritisiert EU-Unterstützung der Ukraine
  • Russland attackiert ukrainische Energieanlagen
  • Ukraine bricht diplomatische Beziehung zu Nicaragua ab
  • Offenbar Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
  • Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Ukraine
  • Putin schliesst Schläge gegen ukrainische AKWs nicht aus
  • Putin gibt Europa die Schuld an anhaltendem Ukraine-Krieg

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 2.10.2025, 12:45 Uhr

