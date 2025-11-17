- Rumänien meldet die Sichtung russischer Drohnen auf seinem Staatsgebiet. Russische Drohnen sind in der Vergangenheit bereits über einigen anderen europäischen Ländern gemeldet worden.
- Spanien will die Ukraine mit einem neuen Hilfspaket im Wert von 817 Millionen Euro unterstützen.
- Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- US-Medien: Plan für Kriegsende – Kreml sieht keine Veränderung
- Letztes russisches Konsulat in Polen geschlossen
- Russische Drohnen auf rumänischem Gebiet gesichtet
- Bilanz nach nächtlichen Angriffen: Neun Tote in der Ukraine
- Selenski trifft sich in Ankara mit Erdogan
- Polen sichert Luftraum nach russischen Angriffen auf Westukraine
- Russische Angriffe auf Lwiw und Ternopil gemeldet
- Russland meldet Abschuss von vier ATACMS-Raketen
- Zahlreiche Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw
- Stromausfälle: Notstand in Donezk ausgerufen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF