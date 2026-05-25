- Der russische UNO-Botschafter erklärte, das ARD-Studio in Kiew sei unabsichtlich getroffen und stark zerstört worden
- Nach Drohungen aus Moskau über einen massiven Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben die EU und die deutsche Regierung russische Vertreter einbestellt.
- Russland hatte zuvor vor einer «Reihe systematischer Angriffe» gegen ukrainische Rüstungsbetriebe in Kiew gewarnt. Ausländer sollten die Stadt verlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: Einige Banken dürfen neu selbst Drohnen abschiessen
- Russland: Schäden an ARD-Studio in Kiew sei Kollateralschaden
- Geflüchteten Russen droht Beschlagnahme von Vermögen
- Berlin bestellt nach russischen Drohungen Botschafter ein
- Drohnen-Vorfälle: Von der Leyen sichert Baltenstaaten Beistand zu
- Bericht: Russischer Politiker droht mit Massenvernichtungswaffen
- Litauen: Russland baut Anlagen zur GPS-Störung in Europa aus
- Grossbritannien: Sanktionen gegen russische Kryptonetzwerke
- Nach Angriffsdrohungen: EU beruft russischen Vertreter ein
- Putin will mit Schuldenerlass neue Soldaten werben
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF