- Russland hat einen Abzug der ukrainischen Truppen aus der Donbass-Region als Möglichkeit für ein Kriegsende bezeichnet. Laut der «Financial Times» haben die USA Sicherheitsgarantien an einen Abzug aus dem Donbass geknüpft.
- Bei einem russischen Drohnenangriff in Odessa sind nach Behördenangaben mindestens 23 Menschen verletzt worden.
- Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen laut Präsident Wolodimir Selenski am Sonntag oder auch schon früher fortgesetzt werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine sichert sich europäische Unterstützung für Gaskäufe
- Russland: Ukrainischer Abzug aus dem Donbass ist Weg zum Frieden
- Ukraine: Mindestens 23 Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
- Ukraine: Infrastruktur in Region Lwiw angegriffen
- «Financial Times»: US-Garantien wohl nur bei Gebietsverzicht
- Selenski fordert besseren Schutz Kiews durch die Luftabwehr
- Selenski stellt weitere Gespräche für Sonntag in Aussicht
- Rutte warnt EU vor strengen Auflagen für Ukraine-Darlehen
- Tschechische Initiative sammelt über sechs Millionen Dollar
- Todesopfer in Kiew und beschädigtes Weltkulturerbe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF