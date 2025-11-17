 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Russischer Luftangriff in der Westukraine fordert 25 Todesopfer

  • Selenski: Nur USA sind stark genug für Beendigung des Krieges
  • London für Friedensabsichten und fordert Rückzug Russlands
  • USA und Russland handeln laut Medien Plan für Kriegsende aus
  • Kreml: Es gibt keine neuen Entwicklungen bei Friedensbemühungen
  • Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem erlaubt
  • Selenski spricht von intensiven Bemühungen für Frieden
  • Zahl der Toten nach massiven russischen Angriffen steigt weiter
  • Korruptionsaffäre: Parlament in Kiew entlässt zwei Minister
  • US-Militärdelegation in Kiew
  • Mindestens 19 Tote nach russischem Angriff in Ternopil

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

SRF

Tagesschau, 17.11.2025, 19:30 Uhr

