- Eine US-Delegation ist in Kiew eingetroffen. Vorgesehen sind Treffen mit Vertretern der Ukraine und Gespräche darüber, wie der Krieg beendet werden kann.
- Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der Stadt Ternopil im Westen der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden.
- Rumänien meldet die Sichtung russischer Drohnen auf seinem Staatsgebiet. Russische Drohnen sind in der Vergangenheit bereits über einigen anderen europäischen Ländern gemeldet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Zahl der Toten nach massiven russischen Angriffen steigt weiter
- Korruptionsaffäre: Parlament in Kiew entlässt zwei Minister
- US-Militärdelegation in Kiew
- Mindestens 19 Tote nach russischem Angriff in Ternopil
- London berichtet über Vorfall mit russischem Spionageschiff
- US-Medien: Plan für Kriegsende – Kreml sieht keine Veränderung
- Letztes russisches Konsulat in Polen geschlossen
- Russische Drohnen auf rumänischem Gebiet gesichtet
- Bilanz nach nächtlichen Angriffen: Neun Tote in der Ukraine
- Selenski trifft sich in Ankara mit Erdogan
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF