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Krieg in der Ukraine Russisches Öldepot getroffen ++ AKW Saporischschja wieder am Netz

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01.06.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukraine meldet russischen Angriff auf Rettungsboote
  • Ukraine: Rüstungsindustrie als neuer Wirtschaftszweig
  • Treffen von Merz, Macron und Starmer mit Selenski
  • Russland: Kernkraftwerk Saporischschja wieder mit Strom versorgt
  • Ukraine: Brände in Kronstadt und Mariupol
  • Selenski: Öldepot und Militärbasis in Russland getroffen
  • Russland: Drohnenangriffe auf Moskau und St. Petersburg
  • Russland: Dutzende Drohnen abgefangen
  • Ukraine entschuldigt sich für Drohnenvorfall
  • Putin sieht Ukraine im Drohnenkrieg nicht im Vorteil

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 5.6.2026, 21:50 Uhr

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