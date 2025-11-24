 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Russland: Acht Männer nach Anschlag auf Krim-Brücke verurteilt

  • Frankreich: Neuer freiwilliger Wehrdienst ab nächstem Sommer
  • Russland meldet Vorrücken in Pokrowsk
  • Unterhändler der Ukraine und der USA sollen bald wieder beraten
  • Russland schliesst Polens Konsulat im sibirischen Irkutsk
  • Russland: Acht Männer nach Anschlag auf Krim-Brücke verurteilt
  • Polnische Behörden nehmen mutmasslichen russischen Hacker fest
  • Luftabwehrsysteme und Raketen: Rumänien rüstet auf
  • Ukraine erhält laut Kreml weiter US-Waffen und Geheimdienst-Infos
  • Resistenz an der Front laut Selenski Basis für Verhandlungen
  • Trump nimmt seinen Sondergesandten Witkoff in Schutz

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.11.25, 19:30 Uhr

