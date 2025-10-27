- Wieder Aufregung über der Ostsee: Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben erneut ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen.
- Bei einem der schwersten Luftangriffe in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg hat Russland die Ukraine mit Hunderten Kampfdrohnen, Marschflugkörpern und Raketen beschossen.
- China und die USA wollen nach Worten von US-Präsident Donald Trump für ein Ende im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammenarbeiten.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainischer Armeechef an Front bei gefährdeter Stadt Pokrowsk
- 700 russische Flugobjekte: Drittgrösster Luftangriff in der Nacht
- Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
- München: Drei Männer wegen Spionage für Russland verurteilt
- Mehrere Tote in Saporischja und Slowjansk nach russischem Angriff
- Ungarn will Ausnahmestatus für Energie-Importe aus Russland
- Stromversorgung nach russischem Angriff eingeschränkt
- Polen schliesst wegen Militäreinsätzen zwei Flughäfen
- Trump: China arbeitet mit uns an ein Kriegsende in der Ukraine
- Putin-Sondergesandter: «Auf dem Weg zum Frieden»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF