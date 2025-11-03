- Die russische Regierung behauptet, die ukrainischen Truppen seien umzingelt und fordert die Kapitulation in Pokrowsk und Kupjansk.
- EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, beschuldigt Russland der «hybriden Kriegsführung», aufgrund der zunehmenden mutmasslich russischen Drohnenangriffe.
- Die Ukraine muss laut einer neuen Analyse der EU ihr Reformtempo erhöhen, wenn sie die selbstgesteckten Ziele für einen EU-Beitritt 2028 erreichen will.
- Selenski zeigt sich trotzdem zuversichtlich hinsichtlich eines EU-Beitritts der Ukraine.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF